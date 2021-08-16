Туриста поразило хамство и высокие цены

Путешественник из России Игорь Ротарь в рамках отпуска побывал в Нью-Йорке. Своими впечатлениями он поделился с "Лентой.ру".

Туриста шокировало неприветливое отношение со стороны местных жителей. В пример Ротарь привел ситуацию, когда он пытался узнать правильное направление, а прохожие попросту проходили мимо, не произнеся ни слова. Некоторые американцы демонстрировали откровенное хамство, отбивая желание каким-либо образом контактировать с ними.

Знакомый россиянина по имени Вадим объяснил, чем вызвана такая реакция со стороны местного населения. Дело в том, что некоторое время назад сторонники движения Black Lives Matter устраивали погромы. В их рядах были замечены и "белые". Поэтому даже обычный вопрос "Как у вас дела?" может быть воспринят как провокация.

Также Игоря смутили слишком высокие цены на различные услуги. Так, самый невзрачный номер в гостинице стоит не меньше 100 долларов (чуть больше семи тысяч рублей). А чтобы сходить на обед, придется выложить из собственного кармана минимум 50 долларов.

При этом, как отметил российский путешественник, в прошлые его приезды в Америку цены не так сильно кусались. Ротарь считает, что это связано с политикой президента США Джо Байдена.

"Создается ощущение, что инфляция вызвана массовой раздачей Байденом пособий по безработице в связи с пандемией", – высказался гражданин РФ.

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