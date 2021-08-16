Боевики силой наводят собственные порядки в стране

Афганский режиссер Захра Карими обратилась к мировому сообществу с просьбой о помощи из-за захвата власти талибами* в Афганистане. Она уверяет – ситуация не настолько спокойная, как описывают в некоторых СМИ.

По ее словам, по мере захвата контроля над различными провинциями страны боевики не гнушались совершать противоправные действия против женщин и детей.

"Они устраивали резню, украли многих детей, продавали маленьких девочек в качестве невест для своих солдат, убивали женщин за их внешний вид, убили одного из наших поэтов-историков, убили главу правительственного отдела по культуре и СМИ, они убивают людей, имеющих отношение к правительству, казнили нескольких наших мужчин публично", – написала она в "Твиттере".

По ее словам, в стране серьезный гуманитарный кризис, однако мировое сообщество молчит. Режиссер призвала присоединиться всех неравнодушных: государства, СМИ, гуманитарные организации, чтобы прервать легитимизацию "Талибана"*.

Она отметила, что те намереваются запретить все искусство в стране, ущемлять права женщин и не давать людям высказывать их собственную точку зрения.

Напомним, 15 августа талибы установили полный контроль над всей территорией Афганистана. Президент страны покинул ее, чтобы избежать лишнего кровопролития. Тысячи мирных граждан пытаются всеми силами выбраться за пределы государства. Однако это удается не всем.

*запрещенная в России организация