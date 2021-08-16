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Переворот в афганском государстве серьезно всколыхнул все мировое пространство. Очевидно, что последствия происходящего в этой стране серьезно скажутся и на других государствах. Пока же остро стоит вопрос о безопасности. Так, крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" уже принял решение прекратить полеты над Афганистаном. Такая информация появилась в прессе.
Журналистам РИА "Новости" удалось узнать о решении компании благодаря осведомленным источникам.
Также сообщается, что полеты над Афганистаном прекращает российская грузовая компания AirBridgeCargo.
К слову, недавно стало известно о бесчинствах, которые устроили талибы* после захвата Афганистана. Боевики решили навести в стране собственные порядки.
*запрещенная в РФ организация
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