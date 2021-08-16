Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
803 новости
Журналистам стало известно, где сейчас обретается глава Афганистана Ашраф Гани. Напомним, политик бежал из страны на вертолете, набитом деньгами. О его местонахождении сообщил источник РИА Новости.
Гани сейчас находится в Омане, заявил собеседник информагентства.
О бегстве президента из Афганистана стало известно в воскресенье, 15 августа. Гани пытался забрать с собой такую сумму денег, что часть купюр осталась лежать на взлетной полосе. Подробности – в нашем материале.
Правительство Меркель допустило серьезный промах, утверждает оппозиция
В МИД РФ обратили внимание на нехарактерное для Вашингтона молчание