Раскрыто местонахождение сбежавшего с охапками денег президента Афганистана

СМИ назвали страну, где скрылся политик

Журналистам стало известно, где сейчас обретается глава Афганистана Ашраф Гани. Напомним, политик бежал из страны на вертолете, набитом деньгами. О его местонахождении сообщил источник РИА Новости.

Гани сейчас находится в Омане, заявил собеседник информагентства.

О бегстве президента из Афганистана стало известно в воскресенье, 15 августа. Гани пытался забрать с собой такую сумму денег, что часть купюр осталась лежать на взлетной полосе. Подробности – в нашем материале.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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