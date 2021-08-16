Температура превысит отметку в 30 градусов

Жителям столичного региона стоит готовиться к весьма знойному продолжению рабочей недели. Во вторник, 17 августа, температура воздуха в Белокаменной прогреется до 30-32 градусов.



Такая жара является аномальной для Москвы. При этом самая высокая температура 17 августа была зарегистрирована в 1954-м году. Тогда столбик термометра подскочил аж до 33,5 градуса, передает издание "МИР24".

Ранее стало известно, что и в других регионах нашей страны ожидается аномальное потепление.