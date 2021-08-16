Пожилая москвичка по ошибке отдала таксисту 200 тысяч рублей

Женщина была сильно расстроена и перепутала конверты с деньгами

Пожилая жительница столицы отправилась на такси в Серпухов. По дороге она поведала водителю о своей нелегкой жизни – мол, не может найти взаимопонимание с сыном. Наследник якобы намеревается упечь ее в психушку. Таксист даме посочувствовал.

Когда женщина вышла из машины, на сиденье остался конверт. Однако вместо положенных за поездку пяти тысяч там лежали без малого 200.

Честный водитель приехал в офис агрегатора такси и оставил деньги там. С женщиной связались – выяснилось, что она перепутала конверты из-за того, что была подавлена, пишет сайт "Подмосковье сегодня".

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Германии предсказали крах после отказа от "Северного потока - 2"

Правительство Меркель допустило серьезный промах, утверждает оппозиция

Захарова обратилась к США с вопросом по поводу Афганистана

В МИД РФ обратили внимание на нехарактерное для Вашингтона молчание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей