Пожилая москвичка по ошибке отдала таксисту 200 тысяч рублей

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Пожилая жительница столицы отправилась на такси в Серпухов. По дороге она поведала водителю о своей нелегкой жизни – мол, не может найти взаимопонимание с сыном. Наследник якобы намеревается упечь ее в психушку. Таксист даме посочувствовал.
Когда женщина вышла из машины, на сиденье остался конверт. Однако вместо положенных за поездку пяти тысяч там лежали без малого 200.
Честный водитель приехал в офис агрегатора такси и оставил деньги там. С женщиной связались – выяснилось, что она перепутала конверты из-за того, что была подавлена, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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