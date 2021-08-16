Пожилая москвичка по ошибке отдала таксисту 200 тысяч рублей

Женщина была сильно расстроена и перепутала конверты с деньгами

Пожилая жительница столицы отправилась на такси в Серпухов. По дороге она поведала водителю о своей нелегкой жизни – мол, не может найти взаимопонимание с сыном. Наследник якобы намеревается упечь ее в психушку. Таксист даме посочувствовал.

Когда женщина вышла из машины, на сиденье остался конверт. Однако вместо положенных за поездку пяти тысяч там лежали без малого 200.

Честный водитель приехал в офис агрегатора такси и оставил деньги там. С женщиной связались – выяснилось, что она перепутала конверты из-за того, что была подавлена, пишет сайт "Подмосковье сегодня".