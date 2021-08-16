Леонов пришел в мэрию с историческим булыжником

Леонов пришел в мэрию с историческим булыжником
Фото: пресс-служба
Активистам не удалось спасти постройку в центре столицы

Многие неравнодушные жители Москвы прилагают серьезные усилия для того, чтобы сохранить Белокаменную в ее историческом виде. Ради этого активисты бьются за каждое старинное здание. К сожалению, победа не всегда оказывается на их стороне. Так, видный защитник культурного наследия Москвы, куратор проектов "ЛизаАлерт" Олег Леонов отправил властям Москвы наглядную весточку об очередном разрушенном здании.

Леонова поддержали урбанисты и неравнодушные москвичи. Помимо памятного обломка, люди передали в столичную администрацию обращение за подписью почти 8 тысяч жителей столицы. В этом письме граждане попросили сохранить от сноса и нерадивого ремонта 20 старинных зданий.

Леонов подчеркнул, что для огромного числа жителей главного города России сохранить дух Москвы – это не пустая фраза. Люди выступают против сноса старинных построек, которые по факту являются культурным наследием нашего государства.

Активисты надеются, что власти города обратят внимание на их просьбу и защитят от нерадивых владельцев уникальные здания старой Москвы. В качестве наглядного объекта в администрацию был передан обломок сооружения, которое было возведено еще в начале прошлого века. К сожалению, это расположенное в центре столицы здание не удалось спасти от сноса.

Ольга ФЕДОРОВА

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