Массовую гибель птиц в Подмосковье прокомментировал эксперт

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Жители Подмосковья уже не первую неделю бьют тревогу. В Раменском,
Шатуре, Одинцове людей тревожит массовая гибель птиц. Жители находят мертвых
голубей, ворон, уток. Ситуацию прокомментировал ветеринар Владимир Романов.
Эксперт сделал вскрытие нескольких птиц, которых ему принесли жители Подмосковья и пришел к выводу, что речь идет о настоящей пандемии. Судя по всему, птичий мор случился из-за жары. Эксперт пояснил, что когда вода аномально нагревается, в ней появляется яд – ботулотоксин, который и приводит к гибели пернатых, которые пьют воду из зараженных мелких водоемов.
Ветеринар заверил, что мор птиц прекратится, как только жара уйдет, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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