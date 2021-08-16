Массовую гибель птиц в Подмосковье прокомментировал эксперт

Ветеринар назвал повальный мор пандемией

Жители Подмосковья уже не первую неделю бьют тревогу. В Раменском, Шатуре, Одинцове людей тревожит массовая гибель птиц. Жители находят мертвых голубей, ворон, уток. Ситуацию прокомментировал ветеринар Владимир Романов.



Эксперт сделал вскрытие нескольких птиц, которых ему принесли жители Подмосковья и пришел к выводу, что речь идет о настоящей пандемии. Судя по всему, птичий мор случился из-за жары. Эксперт пояснил, что когда вода аномально нагревается, в ней появляется яд – ботулотоксин, который и приводит к гибели пернатых, которые пьют воду из зараженных мелких водоемов.

Ветеринар заверил, что мор птиц прекратится, как только жара уйдет, передает сайт "Подмосковье сегодня".