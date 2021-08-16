Указ Путина: победителям конкурса "Лидеры России" упростили получение гражданства

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Глава РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры
получения гражданства нашей страны тем, кто одержал победу в конкурсах,
организатором которых выступила АНО "Россия – страна возможностей". Документ
появился на портале правовой информации.
Среди подобных конкурсов и "Лидеры России". Уточняется, что при подаче заявления на получение российского паспорта будет учитываться документ о победе в вышеупомянутых конкурсах.
Напомним, упростить процедуру Путин пообещал еще в марте этого года, выступая на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".
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