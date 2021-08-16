Более 750 тысяч москвичей оставили заявки на онлайн-голосование в сентябре

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Глава Общественного штаба и зампред Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов сообщил, что в Москве граждане отправили 750 тысяч заявок на электронное голосование. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, что в 2021-м наряду с выборами в ГД РФ состоятся довыборы в Московскую гордуму в двух округах и выборы муниципальных депутатов в Щукино. Подавшие заявки граждане смогут отдать свои голоса на выборах всех уровней, говорится в сообщении.
Сделать свой выбор онлайн смогут россияне, которые зарегистрированы в столице и обладают активным избирательным правом. Для голосования нужно иметь полную учетную запись на портале mos.ru. Отправить заявление на электронное голосование можно до 14 сентября.
Уточнить информацию по дополнительным вопросам москвичи могут, позвонив на горячую линию +7 (495) 539-56-56.
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