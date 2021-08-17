На улицы Москвы вышел юбилейный 700-й электробус

На улицы Москвы вышел юбилейный 700-й электробус
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Столица РФ стала лидером Европы по масштабам парка общественного транспорта на аккумуляторных батареях

На улицы Москвы вышел уже 700-й электробус. Он местной сборки, более того, куплен на средства, вырученные городом за счет размещения "зеленых" облигаций. Таким образом столица решает сразу несколько задач: делает комфортнее пассажирские перевозки, улучшает экологию и увеличивает число рабочих мест в городе.

Первые электробусы появились в Москве в 2018 году. Сегодня они выполняют уже 54 маршрута, а парк электробусов в столице самый большой в Европе: так, в Лондоне на сегодняшний день имеется 400 электробусов, в Париже – 150, в Берлине – 200. Электробусы заменяют собой дизельный автотранспорт. Благодаря этому многие москвичи уже стали забывать запах выхлопных газов от автобусных двигателей.

Эксперты подсчитали, что замена только одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы СО2 на 60,7 тонны в год. Соответственно, москвичам становится легче дышать. Еще один плюс электробусов – они бесшумные.

Важно, что теперь сборка электробусов и их обслуживание осуществляются непосредственно в Москве. Для этого на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ) –  филиала ГУП "Мосгортранс" – при поддержке правительства Москвы был открыт специальный инженерно-производственный Центр КамАЗа по производству электробусов в Москве.

"Электробусы московской сборки – одни из самых современных в мире. Экологичный, низкопольный, укомплектован спутниковой навигацией, USB-разъемами, медиаэкранами и климат-контролем – все это делает электробус удобным для каждого пассажира",

– отметил мэр Сергей Собянин в своем блоге. Он подчеркнул, что на закупку электробусов сейчас идут средства, вырученные городом от размещения "зеленых" облигаций.

До конца текущего года парк "Мосгортранса" пополнят еще 300 "зеленых" инновационных машин, 200 из них – московской сборки. А с 2025 года Москва планирует использовать на городских маршрутах в пределах Садового кольца исключительно экологичные и комфортные электробусы. 

Источник: Сайт Сергея Собянина
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость283783
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Первые электробусы появились на улицах Москвы не в 2018 году,а еще в Сталинское время,в начале 30-дцатых годов.Назывались они СВАРЗ-ЛК(Лазарь Каганович).Да и троллейбусы ЛК и ЯТБ тех лет,так же имели автономный аккумуляторный ход,то есть-по сути тоже были электробусами с динамической подзарядкой.Кроме троллейбусной контактной сети,они могли на одной токоприемной штанге ехать и заряжаться и от трамвайной контактной сети,для чего у них был опускающийся на трамвайную рельсу контактный ролик.А вот за то,как Собянин "реформировал" электротранспорт Москвы,убив троллейбус-Сталин бы его расстрелял.
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