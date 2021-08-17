Участники акции "Миллион призов" могут получить до 100 тысяч баллов

Участники акции "Миллион призов" могут получить до 100 тысяч баллов
Фото: pixabay.com
Выигрыш можно потратить на покупки или перечислить на благотворительность

Москвичи, принявшие участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму, получат шанс выиграть до 100 тысяч баллов в рамках акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов". 1 балл равен одному рублю. Выигрыш можно потратить на покупки у партнеров программы или перечислить на благотворительность.

Для участников программы предусмотрено 250 тысяч призов, среди которых сертификаты на 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 баллов. Этими баллами можно воспользоваться для приобретения  в магазинах-партнерах акции продуктов, лекарств, одежды, товаров для детей, ими можно расплатиться в кафе и ресторанах. Кроме того, будет разыграно несколько автомобилей и однокомнатных квартир.

Москвичи, желающие поддержать ветеранов, детей-сирот, бездомных животных, людей со сложными заболеваниями, творческих деятелей, смогут перечислить выигранные баллы благотворительным организациям. Полный список участников программы можно увидеть на сайте проекта "Миллион призов".

Чтобы стать участником розыгрыша в рамках акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов", нужно до вечера 13 сентября зарегистрировать заявку на участие в онлайн-голосовании. Сделать это могут москвичи старше 18 лет, имеющие полную учетную запись на mos.ru. Для тех, у кого возникают вопросы, открыта горячая линия.

Само дистанционное электронное голосование (ДЭГ) пройдет с 17 по 19 сентября 2021 года. Граждане, принявшие в нем участие, получат шанс выиграть призы.

Источник: www.mos.ru
Николай ВИКТОРОВ

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