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Талибы* разрешили жительницам Афганистана работать на телевидении. Об этом сообщил руководитель отдела новостей канала TOLOnews Мирака Попал.
В своем "Твиттер" Попал заявил, что трансляция с участием женщин-ведущих была возобновлена. Он добавил – одна из представительниц прекрасного пола получила шанс пообщаться с членом команды СМИ Талибана (запрещенная в РФ террористическая организация) в прямом эфире.
В понедельник, 16 августа, боевики взяли под контроль телеканалы Афганистана, уточняет телеканал "360".
После того, как талибы* пришли к власти, многие были уверены, что права женщин будут ущемлены. Однако боевики заявили – жительницы страны смогут принимать участие в управлении государством, передает телеканал Al Hadath.
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