Талибы* позволили женщинам работать в СМИ

Одна из журналисток пообщалась с представителем организации

Талибы* разрешили жительницам Афганистана работать на телевидении. Об этом сообщил руководитель отдела новостей канала TOLOnews Мирака Попал.

В своем "Твиттер" Попал заявил, что трансляция с участием женщин-ведущих была возобновлена. Он добавил – одна из представительниц прекрасного пола получила шанс пообщаться с членом команды СМИ Талибана (запрещенная в РФ террористическая организация) в прямом эфире.

В понедельник, 16 августа, боевики взяли под контроль телеканалы Афганистана, уточняет телеканал "360".

После того, как талибы* пришли к власти, многие были уверены, что права женщин будут ущемлены. Однако боевики заявили – жительницы страны смогут принимать участие в управлении государством, передает телеканал Al Hadath. 

Ранее стало известно о том, что Киев не спешит эвакуировать своих солдат, находящихся на базе США в Кабуле. 

*представители запрещенной в РФ террористической организации
Источник: Твиттер ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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