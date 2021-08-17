Ранняя посадка имеет ряд преимуществ

Многие огородники сажают чеснок поздней осенью. Однако при таком периоде посадки они лишают себя обильного и качественного урожая. Чтобы собрать большое количество крупных головок, желательно взяться за работу уже в августе или начале сентября.

Ранняя посадка чеснока имеет несколько преимуществ.

Во-первых, в последний месяц лета огородники не так сильно заняты работой на грядках. Поэтому искать свободное окошко не придется.

Во-вторых, погодные условия позволят успешно посадить культуру.

В-третьих, до наступления холодов озимый чеснок успеет отрастить мощную корневую систему. Подземный орган, глубоко обоснуясь в почве, поможет растению спокойно пережить зимний период.

В-четвертых, у чеснока, посаженного в августе, вырастают более крепкий стебель и более пышная зеленая масса. А хорошо развитая надземная часть положительно влияет на рост луковиц. В итоге головки получатся очень крупными.

Потратив немного времени и сил сейчас, вы обеспечите себя богатым урожаем в будущем. Сожалеть о не переживших зиму растениях точно не придется.

Ранее "Утро.ру" рассказало о преимуществах веерной посадки чеснока. Смысл данного метода заключается в том, что острые углы зубчиков культуры должны смотреть на север. Благодаря этому небольшому нюансу рост растения ускорится, оно станет более кустистым и по итогу принесет качественный урожай.