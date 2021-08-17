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Программа по льготному ипотечному кредитованию для российских семей будет действовать до конца 2023 года. Соответствующее заявление сделал сегодня, 17 августа, глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Как отметил госслужащий, льготная ставка останется на уровне 6%. Она будет действовать в течение всего срока займа.
По словам премьера, принимаемые государством меры окажут поддержку молодым родителям, а также нескольким отраслям, передает URA.ru.
Мишустин также указал, что программа распространится и на семьи с одним ребенком.
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