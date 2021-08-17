Мишустин продлил ипотечную программу для семей

Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа

Программа по льготному ипотечному кредитованию для российских семей будет действовать до конца 2023 года. Соответствующее заявление сделал сегодня, 17 августа, глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Как отметил госслужащий, льготная ставка останется на уровне 6%. Она будет действовать в течение всего срока займа. 

По словам премьера, принимаемые государством меры окажут поддержку молодым родителям, а также нескольким отраслям, передает URA.ru.

Мишустин также указал, что программа распространится и на семьи с одним ребенком.

Источник: РИА Новости
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Захарова обрушилась с критикой на США после слов о достигнутых целях в Афганистане

В МИД напомнили, что когда-то Белый дом обязался сдержать боевиков

Захарова обратилась к США с вопросом по поводу Афганистана

В МИД РФ обратили внимание на нехарактерное для Вашингтона молчание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей