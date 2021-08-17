Экипаж Ил-112В успел сообщить на землю о проблемах: подробности авиакрушения под Кубинкой

Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Причиной крушения Ил-112В в Подмосковье могла стать неисправность самолета или ошибка экипажа. Это две основные версии, с которыми будет работать специально созданная комиссия.
Известно, что экипаж опытного образца самолета Ил-112В состоял из трех человек. Командиром был заслуженный летчик-испытатель Герой России Николай Куимов, передает РИА "Новости".
Все люди, находившиеся на борту, погибли. Но перед тем, как рухнуть на землю, они успели сообщить диспетчеру о возгорании двигателя.
Как пишет "Лайф" со ссылкой на источник, самолет принадлежал не военным, а Министерству промышленности РФ. Планировалось, что он примет участие в форуме "Армия-2021".
Во вторник, 17 августа, он выполнял тренировочный полет: вылетел с аэродрома в подмосковном Жуковском, приземлился в Кубинке и, не глуша двигатели, взлетел, чтобы сделать круг вокруг аэродрома согласно летной программе форума.
В это время в правом двигателе вспыхнул огонь, самолет накренился, упал на землю и взорвался. В Сети появились видеокадры страшной авиакатастрофы.
Создание нового легкого транспортника Ил-112В в России сопровождалось рядом неприятностей. Его представление публике несколько раз откладывали. Затем эксперты признали проблемы с автоматикой.
В МИД напомнили, что когда-то Белый дом обязался сдержать боевиков
В МИД РФ обратили внимание на нехарактерное для Вашингтона молчание