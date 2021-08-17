Экипаж Ил-112В успел сообщить на землю о проблемах: подробности авиакрушения под Кубинкой

Экипаж Ил-112В успел сообщить на землю о проблемах: подробности авиакрушения под Кубинкой
Фото: UAC/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Пилотировал экспериментальный самолет летчик – Герой России

Причиной крушения Ил-112В в Подмосковье могла стать неисправность самолета или ошибка экипажа. Это две основные версии, с которыми будет работать специально созданная комиссия.

Известно, что экипаж опытного образца самолета Ил-112В состоял из трех человек. Командиром был заслуженный летчик-испытатель Герой России Николай Куимов, передает РИА "Новости".

Все люди, находившиеся на борту, погибли. Но перед тем, как рухнуть на землю, они успели сообщить диспетчеру о возгорании двигателя.

Как пишет "Лайф" со ссылкой на источник, самолет принадлежал не военным, а Министерству промышленности РФ. Планировалось, что он примет участие в форуме "Армия-2021".

Во вторник, 17 августа, он выполнял тренировочный полет: вылетел с аэродрома в подмосковном Жуковском, приземлился в Кубинке и, не глуша двигатели, взлетел, чтобы сделать круг вокруг аэродрома согласно летной программе форума.

В это время в правом двигателе вспыхнул огонь, самолет накренился, упал на землю и взорвался. В Сети появились видеокадры страшной авиакатастрофы.

Создание нового легкого транспортника Ил-112В в России сопровождалось рядом неприятностей. Его представление публике несколько раз откладывали. Затем эксперты признали проблемы с автоматикой.

Фоторепортаж
Первый полет нового Ил-112В опять перенесли
Фото: Артур Саркисян/ТАСС Фото: Артур Саркисян/ТАСС Фото: Артур Саркисян/ТАСС
Фото: Артур Саркисян/ТАСС Фото: Артур Саркисян/ТАСС Фото: Артур Саркисян/ТАСС Фото: Артур Саркисян/ТАСС
Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость290164
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"Создание нового легкого транспортника Ил-112В в России сопровождалось рядом неприятностей. Его представление публике несколько раз откладывали. Затем эксперты признали проблемы с автоматикой." - крокодил не ловится не растет кокос :(
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