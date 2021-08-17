У Киева есть в Кабуле самолет, но желающих улететь слишком много

В Афганистане сейчас нет служащих Вооруженных сил Украины. Об этом заявила министр обороны Незалежной Анна Маляр во вторник, 17 августа.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что в Афганистане после эвакуации остались украинцы, находившиеся в республике с военной миссией.

"Миротворческий персонал, выполнявший задачи в Афганистане в рамках операции НАТО, по состоянию на 8 июня вернулся в Украину. Следовательно, на территории Афганистана военнослужащих ВСУ нет",

– безапелляционно заявила Маляр в "Фейсбуке".

Судя по всему, высокопоставленная украинская чиновница не чувствует своей ответственности за соотечественников, оказавшихся в опасной для жизни ситуации, раз они не были командированы в Афганистан по линии ВСУ.

Как уточняют родственники брошенных в Кабуле украинцев, они служили там по контракту. Причем команда была интернациональная. Но потом американцы своих забрали, а граждане Украины, Грузии, Румынии оказались оставлены на произвол судьбы.

Сейчас их разоружили и не выпускают с базы. Что с ними станет дальше, вопрос открытый. Как передает "Страна", украинские дипломаты пытаются договориться с талибами ("Талибан" – запрещенная в РФ террористическая организация), чтобы вывезти военных на автобусе, но пока все сложно.

Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что у Киева сейчас есть один самолет в аэропорту Кабула. Но покинуть республику хотят уже более 120 украинцев и членов их семей, проживавших и работавших в Афганистане. Всем помочь вряд ли смогут. Тем более что талибы ввели временный запрет на пассажирское авиасообщение.

"Украинцы, которые находятся в стране (– Афганистане – прим.ред.) и хотят вернуться, должны немедленно сообщить о себе посольство в Таджикистане или Пакистане",

– приводит издание "Европейская правда" рекомендацию украинского дипломата.

Ранее из Кабула смог вылететь украинский борт. Он вывез 79 человек, среди которых было лишь 8 украинцев.

