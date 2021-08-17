Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Некоторые предпочитают черенковать петунию в начале или середине августа. Однако опытные садоводы советуют проводить данную процедуру в конце месяца.
Выберете здоровые веточки – с цветами или без. В том случае, если на стеблях имеются бутоны, аккуратно срежьте их.
Черенки не должны быть слишком длинными. Идеальным вариантом считается веточка с четырьмя листьями.
Срежьте верхушку растения. Это станет заменой прищипки.
Заполните пластиковые стаканчики верховым торфом или специальным составом, предназначенным для укоренения. Поместите в них черенки петунии.
Поливать черенки нужно умеренно. Нельзя допускать пересыхания или, наоборот, заливания грунта. Первое время вносить удобрения нельзя – дождитесь, когда растение хорошо укоренится.
Как только вы увидите, что корни черенков достаточно выросли, приступайте к пересадке. Возьмите цветочный горшок и поместите в него семь (оптимальное количество) веточек.
При соблюдении всех нюансов растение зацветет по весне после обрезки. До этого времени оно не будет лишний раз тратить силы на образование бутонов.
В том случае, если вы будете укоренять черенки петунии раньше времени или по одному, растение разрастется уже через месяц. И к наступлению осени в культуре останется не так много сил, ведь она потратила их на рост и образование цветов.
Ранее "Утро.ру" рассказало, как правильно ухаживать за петунией.
В МИД напомнили, что когда-то Белый дом обязался сдержать боевиков
В МИД РФ обратили внимание на нехарактерное для Вашингтона молчание