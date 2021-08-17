Когда и как нужно черенковать петунию

Когда и как нужно черенковать петунию
Фото: Katja Liedle/face to face/www.globallookpress.com
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При соблюдении всех нюансов растение переживет зиму и зацветет по весне

Некоторые предпочитают черенковать петунию в начале или середине августа. Однако опытные садоводы советуют проводить данную процедуру в конце месяца.

Как правильно черенковать петунию

Выберете здоровые веточки – с цветами или без. В том случае, если на стеблях имеются бутоны, аккуратно срежьте их.

Черенки не должны быть слишком длинными. Идеальным вариантом считается веточка с четырьмя листьями.

Срежьте верхушку растения. Это станет заменой прищипки.

Заполните пластиковые стаканчики верховым торфом или специальным составом, предназначенным для укоренения. Поместите в них черенки петунии.

Поливать черенки нужно умеренно. Нельзя допускать пересыхания или, наоборот, заливания грунта. Первое время вносить удобрения нельзя – дождитесь, когда растение хорошо укоренится.

Как только вы увидите, что корни черенков достаточно выросли, приступайте к пересадке. Возьмите цветочный горшок и поместите в него семь (оптимальное количество) веточек.

Почему лучше черенковать петунию в конце августа

При соблюдении всех нюансов растение зацветет по весне после обрезки. До этого времени оно не будет лишний раз тратить силы на образование бутонов.

В том случае, если вы будете укоренять черенки петунии раньше времени или по одному, растение разрастется уже через месяц. И к наступлению осени в культуре останется не так много сил, ведь она потратила их на рост и образование цветов.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как правильно ухаживать за петунией. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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