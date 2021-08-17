Талибы* дорвались до развлечений в Афганистане - видео

Талибы* дорвались до развлечений в Афганистане - видео
Фото: STR/XinHua/www.globallookpress.com
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Боевики приобщились к простым человеческим радостям

Война в Афганистане, по заверению руководства "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация), завершилась, и теперь талибы могут расслабиться. В Интернет попали видеокадры, как суровые бородатые мужчины предпочитают проводить досуг: на аттракционах и в фитнес-центрах.

Гонки на детских машинках, прыжки на батуте, скачки по кругу на лошадках-карусельках – ранее лишенные подобных развлечений боевики движения "Талибан" наверстывают упущенное. Некоторые с удовольствием играют в волейбол, устраивают кардиотренировки на беговых дорожках или спешат потягать железо в спортивных залах. Подборку видеокадров сделал Mash.

Надо отметить, что за необычными посетителями аттракционов и фитнес-центров с интересом наблюдают свои же соратники. Других зевак на улицах просто нет. Женщины и дети предпочитают сидеть по домам, мужчины без необходимости тоже пока не появляются на улицах. Несмотря на то, что талибы гарантировали жителям безопасность, запретили расправы без суда и даже разрешили женщинам учиться и работать, многие решили выждать и посмотреть, что будет в реальности.

Ранее эксперт-востоковед предположил, что простые жители Афганистана не почувствуют значительных перемен с приходом к власти талибов.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость291272
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1-я попытка стравить с Турцией провалилась , Карабахский конфликт не вышло, 3-я попытка была совсем вялая с Английским жбаном, Афганистан это четвертая и опять мимо. Русские вы что такие не агрессивные ! Один рычаг за другим дергают, уже даже не скрываясь, а вы со всеми просто договариваетесь :) .Если следовать примитивной подлой логике США, то наверно попробуют Грузино-Осетинский рычаг еще раз, готовьтесь. Очень они на вас обиделись, из за смачного пинка который вы им отвесили в Сирии, теперь будут мстить.
Гость291953
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ГостьАА
Россия с этими дикарями о чем-то договаривается. Новые друзья. С цивилизованными разругались.
Разругались с цивилизованными ? так они 20 лет с ними дружились получается ? ого вот это признание, ну да поэтому и оружие оставили , надеялись что они ввяжутся
с Русскими в очередную войну.. <цензура> <цензура> ! Вы совсем недалёкие видимо , отупин вам в гамбургеры видимо добавляют!
ГостьАА
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Россия с этими дикарями о чем-то договаривается. Новые друзья. С цивилизованными разругались.
Гость297498
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дикари...
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