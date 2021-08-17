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Война в Афганистане, по заверению руководства "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация), завершилась, и теперь талибы могут расслабиться. В Интернет попали видеокадры, как суровые бородатые мужчины предпочитают проводить досуг: на аттракционах и в фитнес-центрах.
Гонки на детских машинках, прыжки на батуте, скачки по кругу на лошадках-карусельках – ранее лишенные подобных развлечений боевики движения "Талибан" наверстывают упущенное. Некоторые с удовольствием играют в волейбол, устраивают кардиотренировки на беговых дорожках или спешат потягать железо в спортивных залах. Подборку видеокадров сделал Mash.
Надо отметить, что за необычными посетителями аттракционов и фитнес-центров с интересом наблюдают свои же соратники. Других зевак на улицах просто нет. Женщины и дети предпочитают сидеть по домам, мужчины без необходимости тоже пока не появляются на улицах. Несмотря на то, что талибы гарантировали жителям безопасность, запретили расправы без суда и даже разрешили женщинам учиться и работать, многие решили выждать и посмотреть, что будет в реальности.
Ранее эксперт-востоковед предположил, что простые жители Афганистана не почувствуют значительных перемен с приходом к власти талибов.
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с Русскими в очередную войну.. <цензура> <цензура> ! Вы совсем недалёкие видимо , отупин вам в гамбургеры видимо добавляют!