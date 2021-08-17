Некоторые плоды содержат ядовитые вещества

Дачный сезон постепенно приближается к концу. Сейчас большинство огородников заняты тем, что пожинают плоды трудов своих: собирают урожай и делают заготовки на зиму. Однако следует быть бдительным – некоторые овощи могут серьезно навредить здоровью.



Известно, что, например, томаты нельзя оставлять на ветках – сорвать нужно все плоды, даже если они остались зелеными. Вместе с тем именно в зеленых помидорах фиксируется высокое содержание опасных для организма веществ.

Так, в зеленом плоде содержится достаточно много соланина – это ядовитое вещество может нанести ощутимый удар по здоровью человека. Для того чтобы получить серьезное отравление, достаточно съесть пять-шесть плодов.

Также неспелый томат "богат" томатином. Это вещество менее вредно для человека, однако если объесться зелеными помидорами, к отравлению соланином добавится яд томатин.

Впрочем, далеко не все неспелые томаты нужно выбрасывать на помойку. Так, если помидорчик по размерам и форме выглядит как его спелый товарищ, такой овощ можно консервировать или оставить на дозревание. Также томат, который начал краснеть, абсолютно безвреден для здоровья.

Помимо этого, зеленый помидор можно "обезвредить". Овощи достаточно несколько раз обдать кипятком – он уничтожает ядовитые вещества. Также плоды можно вымочить в солевом растворе в течение нескольких часов.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как помочь зеленым томатом дозреть в квартире.