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Природа не прекращает радовать жителей столичного региона переменами погоды. Так, в среду, 18 августа, зной сменится мощными дождями.
Как рассказал на своей странице в соцсети известный синоптик Евгений Тишковец, всего за час в некоторых регионах столицы и области может выпасть по два ведра воды на один квадратный метр.
При этом интернет-издание "Подмосковье сегодня" отмечает, что сильнее всего стихия будет буйствовать в вечерние часы.
Напомним, ранее синоптики обещали аномально теплую погоду в ряде регионов России до конца текущей недели.
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