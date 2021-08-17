Москвичей предупредили о проливных дождях 18 августа

На смену жаре придут тропические ливни

Природа не прекращает радовать жителей столичного региона переменами погоды. Так, в среду, 18 августа, зной сменится мощными дождями.

Как рассказал на своей странице в соцсети известный синоптик Евгений Тишковец, всего за час в некоторых регионах столицы и области может выпасть по два ведра воды на один квадратный метр.

При этом интернет-издание "Подмосковье сегодня" отмечает, что сильнее всего стихия будет буйствовать в вечерние часы.

Напомним, ранее синоптики обещали аномально теплую погоду в ряде регионов России до конца текущей недели.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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