На смену жаре придут тропические ливни

Природа не прекращает радовать жителей столичного региона переменами погоды. Так, в среду, 18 августа, зной сменится мощными дождями.



Как рассказал на своей странице в соцсети известный синоптик Евгений Тишковец, всего за час в некоторых регионах столицы и области может выпасть по два ведра воды на один квадратный метр.

При этом интернет-издание "Подмосковье сегодня" отмечает, что сильнее всего стихия будет буйствовать в вечерние часы.

Напомним, ранее синоптики обещали аномально теплую погоду в ряде регионов России до конца текущей недели.