Талибы* выдвинули афганцам первое требование

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О решении боевиков узнали журналисты

Талибы (представители запрещенной в РФ террористической организации) потребовали от жителей Афганистана сдать все оружие и боеприпасы. Заниматься сбором будут уполномоченные члены новой власти республики.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает РИА "Новости".

Как уточняет телеканал "360", боевики пообещали быстро расследовать все жалобы простых людей на других талибов.

Ранее они дали первую пресс-конференцию, рассказав о своих приоритетах при руководстве страной. 

*запрещенная в РФ террористическая организация 
Источник: РИА "Новости"
Полина ИВАНОВА

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игорь
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первое требование народа россии - Вернуть выход на пенсию до ее циничной реформы
Шаман
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Сдать оружие за обещания? ага счас!
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