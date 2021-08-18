Вредит плодам: почему нельзя удалять нижние листья у капусты

Вредит плодам: почему нельзя удалять нижние листья у капусты
Фото: pixabay.com
Распространенная ошибка является частым явлением среди дачников

В августе огородники продолжают ухаживать за капустой. Сорняки удаляют плоскорезом – этот инструмент с легкостью срезает надоедливые сорняки. Ненужную траву можно оставить между рядами – она станет дополнительным кормом для червей.

Еще один важный момент – необходимо сохранить листья капусты внизу. Однако многие дачники по каким-то причинам уже в середине летнего сезона обламывают у основания нижние листья. Аргументируют они это так: завязь у кочанов идет быстрее, и плоды от этого только слаще. Однако, утверждают опытные огородники, это мнение крайне ошибочно.

Как не нужно ухаживать за капустой

Первый момент: помните, что удаление листьев вредит капусте. Это неплодовое растение, которое наращивает свою массу слоями. С ней таким образом поступать нельзя. В противном случает растение прекращает свой рост и может заболеть.

Во-вторых, при удалении листьев у капусты нарушается ее углеродное питание. О фотосинтезе забывать не надо.

Еще один момент: после удаления листьев накопление нитратов логично ухудшается. 

И, наконец, помните, что природа не просто так наделила это растение крупными листьями. Они закрывают почву и сохраняют для капусты влагу, уберегая от пересыхания грунта.

Не удаляйте листья капусты, даже если вам не нравятся объеденные вредителями листья. Ваш огород не на конкурсе красоты – занимайтесь тем, что будет полезно для урожая и, что вполне логично, для вас.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как защитить капусту от вредителей народными средствами.

Игорь ЛУКЬЯНОВ

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