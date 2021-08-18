Талибы* открыли огонь по митингующим: есть погибшие

ЧП произошло в провинции Нангархар

Талибы (представители запрещенной в РФ террористической организации), как сообщаются журналисты, открыли огонь по митингующим.

Афганцы в городе Джелалабад вышли на улицы в поддержку национального флага. Есть жертвы и раненые. 

Телеканал "360" уточняет, что боевики, придя к власти, заменили привычный черно-красно-зеленый флаг на свой белый. 

Ранее СМИ сообщили, что боевики устроят в Афганистане "колыбель джихада". 

*запрещенная в РФ террористическая организация

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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