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Талибы (представители запрещенной в РФ террористической организации), как сообщаются журналисты, открыли огонь по митингующим.
Афганцы в городе Джелалабад вышли на улицы в поддержку национального флага. Есть жертвы и раненые.
Телеканал "360" уточняет, что боевики, придя к власти, заменили привычный черно-красно-зеленый флаг на свой белый.
Ранее СМИ сообщили, что боевики устроят в Афганистане "колыбель джихада".
Скандальный журналист раздосадован любовью жителей полуострова к своей стране
В МИД РФ обратили внимание на нехарактерное для Вашингтона молчание