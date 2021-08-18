ЧП произошло в провинции Нангархар

Талибы (представители запрещенной в РФ террористической организации), как сообщаются журналисты, открыли огонь по митингующим.

Афганцы в городе Джелалабад вышли на улицы в поддержку национального флага. Есть жертвы и раненые.

Телеканал "360" уточняет, что боевики, придя к власти, заменили привычный черно-красно-зеленый флаг на свой белый.

Ранее СМИ сообщили, что боевики устроят в Афганистане "колыбель джихада".

*запрещенная в РФ террористическая организация