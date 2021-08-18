Совсем скоро осень начнет брать бразды правления

В среду, 18 августа, воздух в столице прогреется до +30°C. К вечеру столбики термометров начнут опускаться. Ожидается гроза с порывами ветра.

Несмотря на обилие осадков вечером, этот день станет последним жарким для этого лета, указывает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Как уточняет URA.RU, с четверга в регионе будет комфортная температура +20-25°C.