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В среду, 18 августа, воздух в столице прогреется до +30°C. К вечеру столбики термометров начнут опускаться. Ожидается гроза с порывами ветра.
Несмотря на обилие осадков вечером, этот день станет последним жарким для этого лета, указывает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
Как уточняет URA.RU, с четверга в регионе будет комфортная температура +20-25°C.
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