Объект заретуширован сервисом Google - как полагают пользователи, не без причины

Британский таблоид The Sun обратил внимание на то, что картографический сервис Google решил замазать черным пятном "таинственный русский остров", который принадлежит Российской Федерации.

Неизвестное пятно впоследствии оказалось островом Жаннетты, который был открыт еще в 1881 году. Однако неизвестно, по какой причине интернет-сервис решил подвергнуть объект цензуре. Представители компании Google предпочитают хранить молчание.

"Нет объяснений тому, почему они решили заретушировать этот ледяной клочок. Непонятно, почему он превращен в Сети в черное пятно, хотя до сих пор ходят вопросы о принадлежности территории. Ряд конспирологических экспертов настаивают, что это оптимальное место для строительства секретной военной базы – остров недалеко от Штатов и Канады", – пишет The Sun.

Как отмечает источник, сервис Google нередко ретуширует объекты военного значения – примерами тому могут послужить авиабазы, расположенные на территории ФРГ, ракетные шахты в Российской Федерации и базы в Афганистане. Сама компания отказалась давать комментарии по этому вопросу.

Фотографии с островом, указывает таблоид, предоставлены "Международной батиметрической картой Северного Ледовитого океана" – компания расположена в Санкт-Петербурге.

У острова Жаннетты сравнительно малая площадь – она не превышает 3,3 квадратных километра. Административно входит в состав республики Саха.

На Западе давно ходят конспирологические версии вокруг острова Жаннетты – Bellingcat писал, что многие настаивали на причастности инопланетян, другие же заявляли о тайных договоренностях с Бараком Обамой.