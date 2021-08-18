Метро в шаговой доступности за последние 10 лет получили 4 миллиона москвичей

Развитие магистрального транспорта открывает перед столицей новые возможности

В Москве ежегодно запускают в эксплуатацию по 7 – 9 новых станций метрополитена. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в среду, 18 августа.

Он отметил, что активное развитие метро в столице ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, поскольку без магистрального транспорта развитие города невозможно. Сейчас по темпам и масштабу строительства Москва обгоняет всех в мире, за исключением городов КНР.

"С 2011 года почти 4 миллиона москвичей получили новые станции в шаговой доступности",

– сообщил заммэра в интервью "Интерфаксу". Он отметил при этом, что с запуском новых станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД) стоимость квартир поблизости вырастает на 15-25%.

Сейчас в Москве реализуют масштабный проект – прокладывают Большую кольцевую линию (БКЛ) метрополитена. Кольцо общей протяженностью более 70 км объединит все радиальные линии ближе к окраинам города. Это позволит жителям отдаленных от центра районов существенно экономить время на дорогу и разгрузит действующую Кольцевую линию.

Частично движение по БКЛ открыто с 2018 года. Полная готовность БКЛ запланирована на 2022 год. По мнению Сергея Собянина, эффект от запуска БКЛ будет "сравним с революцией".