Версия Киева не выдерживает критики

Если суд, который занимается делом о крушении малайзийского самолета МН17, беспристрастно изучит многие спорные моменты, Украина столкнется с катастрофическими последствиями. К такому мнению склоняются китайские эксперты.

Они обратили внимание, что трагедия над Донбассом произошла летом 2014 года, когда Киев обозлился на Москву за потерю Крыма и проблемы на юго-востоке. И после трагедии украинские власти и их западные союзники с первых минут заявляли, что во всем виновата Россия, предоставившая ополченцам Донбасса ЗРК "Бук".

Однако многие обстоятельства наводят на мысль, что не все так однозначно.

"Когда самолет MH17 Malaysia Airlines проходил через воздушное пространство Украины, его пилоты запросили разрешение на набор высоты, однако украинский диспетчер отказал",

– указывают на странный момент китайские аналитики. Они напоминают, что незадолго до крушения MH17 в Донбассе были сбиты самолеты ВВС Незалежной. Но почему-то это не стало поводом запретить гражданские авиаперевозки над этой частью страны. Власти Украины позже объясняли, что гражданские суда летают гораздо выше военных, поэтому для них не видели опасности. Но подобные оправдания звучат "нелепо", приводит "ПолитРоссия" мнение авторов статьи в Baijiahao.

Вопросы вызывают и странные маневры украинской военной авиации в районе гибели MH17. Пока судьи не придали этому особого значения, но если они решатся рассмотреть все спорные моменты, связанные с действиями Украины в тот период, Киеву придется несладко, полагают в КНР.

Ранее эксперт заявил, что Запад использует сфабрикованные доказательства по делу MH17 против России, и привел конкретные примеры.