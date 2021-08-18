Как избавиться от паутинного клеща в теплице

Как избавиться от паутинного клеща в теплице
Фото: Robin Loznak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В борьбе с вредителем помогут популярные цветы

Довольно часто растения в теплице подвергаются атаке паутинного клеща, ведь там созданы идеальные условия для его размножения. Когда культура подвергается опасности в виде этого вредителя, то у нее вянут и скручиваются листья, появляются белые пятнышки на обратно стороне. Все это негативно влияет на урожай.

Как бороться с паутинным клещом в теплице 

Чтобы защитить посадки, можно воспользоваться народными средствами. Для этого подойдет цветы цикламен, одуванчик и календула. Выбрать можно любой, какой больше нравится. 

Чтобы приготовить раствор, нужен один стакан листьев растения, один стакан самих цветов. Мелко порубить и положить в тару, куда добавить полторы столовых ложки мыла. Залить все это дело 500 мил воды. Смесь должна настояться несколько дней.

Спустя трое суток заготовку нужно процедить. Получившуюся жидкость смешиваем с водой в соотношения 1 к 5. После нужно опрыскивать растения в теплице. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как избавиться от паутинного клеща на огурцах 

Полина ИВАНОВА

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