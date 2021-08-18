Литва зафиксировала нарушение границы белорусскими силовиками

Литва зафиксировала нарушение границы белорусскими силовиками
Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Действия соседей прибалтийские дипломаты назвали "высокомерной провокацией"

Вильнюс подал официальный протест Минску в связи с нарушениями госграницы представителями силовых органов Белоруссии. Как отметили в МИД Литвы, соседи и раньше систематически устраивали провокации на границе, но теперь зашли слишком далеко.

"Высокомерной провокацией" назвали в МИД Литвы ситуацию, когда границу прибалтийской республики нарушили белорусские пограничники. Как утверждают в Вильнюсе, 12 офицеров РБ, облачившись в экипировку, которая используется силовиками при разгоне протестов, пытались силой вытолкать 35 мигрантов в Литву. При этом так увлеклись, что якобы сами стали нарушителями, заступив на "один метр" территории Литвы.

В доказательство своих обвинений Служба охраны госграниц Литвы обнародовало видео. Однако по этим кадрам невозможно понять, где и когда велась съемка. Лиц и опознавательных знаков тоже не разобрать.

Но главе МИД Вильнюса Габриэлюсу Ландсбергису этого оказалось достаточно, чтобы заявить о том, что "инцидент зафиксирован", и направить в Минск ноту протеста. Минск произошедшее пока не комментирует, передает РИА "Новости".

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель встала на сторону Литвы, заявив, что бегущие из Белоруссии нелегалы – это угроза для всего Евросоюза.

Источник: МИД Литвы
Николай ВИКТОРОВ

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