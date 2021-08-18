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Россияне готовы как страшный сон забыть изменения, внесенные в пенсионную систему в 2018 году, и снова выходить на пенсию как в советские времена – женщины в 55 лет, мужчины в 60 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса портала SuperJob, проведенного 17 и 18 августа на всей территории страны.
Подавляющее большинство респондентов – 87% – положительно отнеслись к идее вернуть прежний пенсионный возраст. Против высказались лишь 5% опрошенных. Причем исследователи отметили интересный факт: от нынешнего уровня заработка отношение к вопросу не зависит – выйти пораньше на заслуженный отдых хотят как люди, получающие меньше 50 тыс. рублей в месяц, так и те, чей ежемесячный доход превышает 80 тысяч рублей, передает РБК.
Однако молодежь более спокойно относится к перспективе работать минимум до 60 лет женщинам и до 65 лет мужчинам, как это принято сейчас. Среди россиян моложе 34 лет возвращение старых пенсионных норм поддерживает 79%, тогда как среди лиц старше 45 лет за отмену реформы категорически выступили 92% опрошенных.
Ранее эксперт заявил, что принятые в 2018 г. поправки в пенсионное законодательство, в том числе поднявшие возраст, начиная с которого россияне могут претендовать на получение страховой пенсии, на самом деле не были реформой. Он объяснил, почему важно отказаться оставшихся еще со времен СССР норм, и призвал провести настоящую пенсионную реформу.
Новый механизм начисления пенсий и соцпособий ранее анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин.
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если за человека будет работать машина робот то можно вообще пенсию не получать и жить лишь на то как работает за человека робот и он всю жизнь за него получает ДОХОД
а пока люди не понимают почему есть Иерархия производства потому что люди еще НАИВНЫ эпохой первобытной и наивно думают что Работа это СУТЬ всей жизни- доказывают рабовладельцы рабам)) замечу То
как только он станет так думать то будет проще придумать машины и роботы наяву
а когда люди сами себе врут о том что РАБОТА это БЛАГО то будут впредь работать РАБЫ а не рабовладельцы
проще сказать некуда
причем тут доход
да и доход кого либо тоже под вопросом - почему директор получает больше уборщицы
пусть сам директор и подметает свой кабинет
и пенсии нужно платить уже с рождения всем
и тогда в МИГ поднимется чья то ОПТИМИЗАЦИЯ производства и не будет 99 процентов должностей в фирмах ЛИПОВЫХ
ведь сразу станет меньше начальников - чуть что ПОСЛАТЬ начальника на три буквы и чтобы сам шел работать после
с работы прямиком в крематорий.