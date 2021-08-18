Россияне поддержали возвращение старого пенсионного возраста

Россияне поддержали возвращение старого пенсионного возраста
Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Желание скорее выйти на заслуженный отдых оказалось не связано с уровнем дохода

Россияне готовы как страшный сон забыть изменения, внесенные в пенсионную систему в 2018 году, и снова выходить на пенсию как в советские времена – женщины в 55 лет, мужчины в 60 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса портала SuperJob, проведенного 17 и 18 августа на всей территории страны.

Подавляющее большинство респондентов – 87% – положительно отнеслись к идее вернуть прежний пенсионный возраст. Против высказались лишь 5% опрошенных. Причем исследователи отметили интересный факт: от нынешнего уровня заработка отношение к вопросу не зависит – выйти пораньше на заслуженный отдых хотят как люди, получающие меньше 50 тыс. рублей в месяц, так и те, чей ежемесячный доход превышает 80 тысяч рублей, передает РБК.

Однако молодежь более спокойно относится к перспективе работать минимум до 60 лет женщинам и до 65 лет мужчинам, как это принято сейчас. Среди россиян моложе 34 лет возвращение старых пенсионных норм поддерживает 79%, тогда как среди лиц старше 45 лет за отмену реформы категорически выступили 92% опрошенных.

Ранее эксперт заявил, что принятые в 2018 г. поправки в пенсионное законодательство, в том числе поднявшие возраст, начиная с которого россияне могут претендовать на получение страховой пенсии, на самом деле не были реформой. Он объяснил, почему важно отказаться оставшихся еще со времен СССР норм, и призвал провести настоящую пенсионную реформу.

Новый механизм начисления пенсий и соцпособий ранее анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин.

Источник: РБК
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

игорь
Пожаловаться Ответить
и пенсии совершенно не причем
если за человека будет работать машина робот то можно вообще пенсию не получать и жить лишь на то как работает за человека робот и он всю жизнь за него получает ДОХОД
а пока люди не понимают почему есть Иерархия производства потому что люди еще НАИВНЫ эпохой первобытной и наивно думают что Работа это СУТЬ всей жизни- доказывают рабовладельцы рабам)) замечу То
игорь
Пожаловаться Ответить
человек обязан понимать что он не обязан никогда работать вообще
как только он станет так думать то будет проще придумать машины и роботы наяву
а когда люди сами себе врут о том что РАБОТА это БЛАГО то будут впредь работать РАБЫ а не рабовладельцы
проще сказать некуда
М
Пожаловаться Ответить
я конечно за старые правила но женщины должны выходить на пенсию как и мужчины в 60,живут они дольше,организм у них гибче и крепче,что за ущемление прав мужиков,какой то произвол советского разлива,я за равноправие
Гость298776
Пожаловаться Ответить
Гость291352
Конечно народ поддержал возврат старого пенсионного возраста особенно люди которым за 50, среди них больше всего безработных. На работу их не берут из-за закона об увольнениях, да и рабочих мест нет, а на тяжелые работы уже здоровья у многих уже плохое. А дожить до нового пенсионного многие просто не доживают и статистика смертности это подтверждает.
зато пенсию платить не надо. деньги уже украдены, так шо нехай работают и на кладбище.
игорь
Пожаловаться Ответить
да никто никогда не желает работать вообще
причем тут доход
да и доход кого либо тоже под вопросом - почему директор получает больше уборщицы
пусть сам директор и подметает свой кабинет
и пенсии нужно платить уже с рождения всем
и тогда в МИГ поднимется чья то ОПТИМИЗАЦИЯ производства и не будет 99 процентов должностей в фирмах ЛИПОВЫХ
ведь сразу станет меньше начальников - чуть что ПОСЛАТЬ начальника на три буквы и чтобы сам шел работать после
Гость291352
Пожаловаться Ответить
Конечно народ поддержал возврат старого пенсионного возраста особенно люди которым за 50, среди них больше всего безработных. На работу их не берут из-за закона об увольнениях, да и рабочих мест нет, а на тяжелые работы уже здоровья у многих уже плохое. А дожить до нового пенсионного многие просто не доживают и статистика смертности это подтверждает.
Гость298776
Пожаловаться Ответить
это экстремизм. на пенсию они захотели - работать быдло быстро !
с работы прямиком в крематорий.
1
новости партнеров

На Украине призвали депортировать крымчан через Керченский мост

Скандальный журналист раздосадован любовью жителей полуострова к своей стране

Реакция западного мира на события в Афганистане вызывает шок - Захарова

Оплот демократии не спешит бросаться на помощь утопающим

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1809 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей