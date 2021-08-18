Желание скорее выйти на заслуженный отдых оказалось не связано с уровнем дохода

Россияне готовы как страшный сон забыть изменения, внесенные в пенсионную систему в 2018 году, и снова выходить на пенсию как в советские времена – женщины в 55 лет, мужчины в 60 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса портала SuperJob, проведенного 17 и 18 августа на всей территории страны.

Подавляющее большинство респондентов – 87% – положительно отнеслись к идее вернуть прежний пенсионный возраст. Против высказались лишь 5% опрошенных. Причем исследователи отметили интересный факт: от нынешнего уровня заработка отношение к вопросу не зависит – выйти пораньше на заслуженный отдых хотят как люди, получающие меньше 50 тыс. рублей в месяц, так и те, чей ежемесячный доход превышает 80 тысяч рублей, передает РБК.

Однако молодежь более спокойно относится к перспективе работать минимум до 60 лет женщинам и до 65 лет мужчинам, как это принято сейчас. Среди россиян моложе 34 лет возвращение старых пенсионных норм поддерживает 79%, тогда как среди лиц старше 45 лет за отмену реформы категорически выступили 92% опрошенных.

Ранее эксперт заявил, что принятые в 2018 г. поправки в пенсионное законодательство, в том числе поднявшие возраст, начиная с которого россияне могут претендовать на получение страховой пенсии, на самом деле не были реформой. Он объяснил, почему важно отказаться оставшихся еще со времен СССР норм, и призвал провести настоящую пенсионную реформу.

Новый механизм начисления пенсий и соцпособий ранее анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин.