Кандидат в ГД от партии "Новые люди" призвал вывести чиновников за МКАД

Он напомнил правительству о невыполненном обещании

Данил Махницкий, кандидат в Государственную Думу от партии "Новые люди", обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением создать кластер федеральных чиновников в Новой Москве. Он напомнил, что переезд чиновников планировался ранее, однако проект был заморожен на неопределенный срок.

"Поэтому публично призываем правительство вернуться к этой идее", – отметил он.

Изначально Новую Москву задумывали как амбициозный проект перевода федеральных министерств и ведомств за МКАД. Ряд министерств уже объединили под крышей "Москва-Сити" – это позволило ускорить процесс принятия решений и экономить 300 млн рублей каждый год.

Махницкий полагает, что перенос федеральных ведомств в Новую Москву положительно скажется на градостроительной политике мэрии по отношению к этой территории. В первую очередь, это обеспечит приток высококвалифицированных кадров, что вызовет положительный эффект на рынке жилья. Он отметил, что внимание чиновников к этому вопросу позволит остановить бесконтрольное строительство "человейников" и вынудит город соблюдать нормативы по строительству социальной инфраструктуры.

Создать административно-деловой центр в Коммунарке планируют еще с 2013 года. В проекте было предусмотрено строительство медицинского и образовательного кластеров. Переезд в "Москва-Сити" состоялся весной 2019 года. Там разместили офисы Минэкономики, Минпромторга, Минкомсвязи, Росстандарта, Росимущества и Ростуризма. Также туда планировался переезд еще 14 министерств.

Напомним, Данил Махницкий является кандидатом в ГД от Новой Москвы. Прошлой весной, во время начала пандемии, он создал петицию об обнулении налогов для малого и среднего бизнеса – всего свою подпись к ней подписали более 375 тыс человек. Он же является автором интерактивной карты "Бизнес терпит бедствие", через которую предприниматели рассказывали о проблемах в своем бизнесе.