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Ашраф Гани сбежал из Афганистана после того, как власть в стране захватили талибы*. Вместе с собой уже бывший президент страны прихватил сразу несколько автомобилей, груженых наличностью. Сколько именно собирался он забрать с собой – неизвестно. Часть денег не уместилась в самолет и осталась лежать прямо на взетно-посадочной полосе. Однако стало известно, какую сумму удалось провести экс-главе государства.
Как рассказал посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар, всего Гани украл 169 миллионов долларов (около 12,5 миллиардов рублей). Все деньги принадлежали государству.
Посол заявил, что Гани предал не только свою страну, но и нацию, и теперь он не считает его главой Афганистана. Согласно конституции страны, в случае бегства президента его пост достается первому заместителю. Сейчас легитимным правителем, по его словам, является Амрулла Салех.
Ашраф Гани сбежал в ОАЭ. Это подтвердили в Министерстве иностранных дел страны. Как пояснили в ведомстве, его семью приняли на гуманитарных основаниях, пишет URA.RU.
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