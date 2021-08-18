Озвучена украденная президентом Афганистана сумма

Озвучена украденная президентом Афганистана сумма
Фото: Pete Marovich/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Глава страны пытался прихватить с собой напоследок как можно больше

Ашраф Гани сбежал из Афганистана после того, как власть в стране захватили талибы*. Вместе с собой уже бывший президент страны прихватил сразу несколько автомобилей, груженых наличностью. Сколько именно собирался он забрать с собой – неизвестно. Часть денег не уместилась в самолет и осталась лежать прямо на взетно-посадочной полосе. Однако стало известно, какую сумму удалось провести экс-главе государства. 

Как рассказал посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар, всего Гани украл 169 миллионов долларов (около 12,5 миллиардов рублей). Все деньги принадлежали государству. 

Посол заявил, что Гани предал не только свою страну, но и нацию, и теперь он не считает его главой Афганистана. Согласно конституции страны, в случае бегства президента его пост достается первому заместителю. Сейчас легитимным правителем, по его словам, является Амрулла Салех.

Ашраф Гани сбежал в ОАЭ. Это подтвердили в Министерстве иностранных дел страны. Как пояснили в ведомстве, его семью приняли на гуманитарных основаниях, пишет URA.RU

*запрещенная в России организация
Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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