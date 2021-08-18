Ливни с грозами и градом: в Москве буйствует стихия

Погода в столичном регионе резко изменилась

На смену аномально жарким дням, радовавшим жителей Москвы и области, пришли тропические ливни.

В среду, 18 июля, природа решила проверить москвичей на прочность. На их голову льются потоки воды и падает град. Также в Москве и области проходят мощные грозы.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", эксперты объявили в столичном регионе "оранжевый" уровень погодной опасности. Людей просят быть особенно внимательными, порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

Стоит отметить, что столичных жителей предупредили о непогоде заранее. О надвигающемся буйстве стихии рассказывал известный синоптик Евгений Тишковец.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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