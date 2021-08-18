Экс-президент Афганистана попал в больницу

Его состояние резко ухудшилось

Ашрафа Гани госпитализировали в одну из больниц ОАЭ. Об этом сообщает PANA со ссылкой на бывшего советника МИД Афганистана Фахриддина Гаризаде. 

По неподтвержденной информации, беглому президенту Афганистана резко стало плохо, однако, несмотря на это, он собирается опубликовать видеообращение с подробностями своего бегства из страны.

Ранее официальные лица подтвердили ОАЭ, что приняли Гани вместе с семьей из гуманитарных побуждений. Во время бегства из страны ему удалось вывезти 169 млн долларов из государственной казны. 

Источник: PANA ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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