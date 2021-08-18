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Казахстанские военные смогли вылететь из аэропорта Кабула, несмотря на сложную ситуацию. Они вывезли граждан Казахстана, Кыргыстана, России и Литвы.
Всего на борту перевезли 42 человека, сообщает МИР24.
Сейчас инфраструктура в воздушной гавани практически не функционирует. Взлет и посадку осуществляют только США и НАТО, однако казахстанским военным удалось успешно покинуть страну. Ночью ожидается прилет еще одного рейса из Кабула.
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