Из страны вывезли 42 человека

Казахстанские военные смогли вылететь из аэропорта Кабула, несмотря на сложную ситуацию. Они вывезли граждан Казахстана, Кыргыстана, России и Литвы.

Всего на борту перевезли 42 человека, сообщает МИР24.

Сейчас инфраструктура в воздушной гавани практически не функционирует. Взлет и посадку осуществляют только США и НАТО, однако казахстанским военным удалось успешно покинуть страну. Ночью ожидается прилет еще одного рейса из Кабула.