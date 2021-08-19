На Пресне устроят раздельные площадки для выгула крупных и мелких собак

Власти откликнулись на просьбы местных жителей

В парке Декабрьского восстания на Пресне скоро появятся две площадки для выгула и тренировок собак. Одна будет предназначена для животных крупных пород, другая – для питомцев небольшого размера. Площадь каждой составит примерно 190 квадратных метров.

Обустроить раздельные площадки просили местные жители. Владельцы указывали, что на закрытой площадке есть возможность спустить собаку с поводка, но это не всегда безопасно, когда рядом играет животное другого размера. В столичном Департаменте капитального ремонта согласились, что раздельные площадки обеспечат более комфортные и безопасные условия для выгула собак, и в рамках программы по благоустройству выполнили просьбу москвичей.

Площадки разместят в западной части парка Декабрьского восстания, подальше от детских площадок и жилых домов, чтобы не создавать неудобств другим посетителям. Для кого предназначена площадки, будет написано на информационных щитах при входе.

Вокруг площадок установят металлическое ограждение, их покроют гранитным отсевом. Такой материал не травмирует лапы собак, но при этом хорошо пропускает воду, поэтому гулять по нему можно сразу после дождя. По периметру установят сиденья для владельцев, а также чаши для воды, чтобы набегавшиеся животные могли сразу утолить жажду.

"Оборудование на обеих площадках будет идентичным. Для дрессировки животных установят горки-лестницы, барьеры и тоннели для лазания. Занятия на этом оборудовании помогают поддерживать хорошую физическую форму собак",

– уточнили в департаменте. В частности, площадки можно будет использовать для аджилити – состязаний собак, которые должны под руководством хозяина пройти полосу препятствий за максимально короткое время.

Кроме того, в парке установят более 340 различных светильников, которые обеспечат хорошую видимость в темное время суток, и 25 камер видеонаблюдения. Окончание работ по благоустройству запланировано на начало сентября, чтобы ко Дню города все было готово.

Ранее сообщалось, что в рамках пилотного проекта по программе "Мой район" в Ясенево, Северном Медведково, Можайском и Лосиноостровском районах в 2021 году появятся принципиально новые площадки для выгула и дрессировки собак.