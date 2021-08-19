Собянин поручил продолжить борьбу с самостроем в Москве

В городе ведется постоянный мониторинг для выявления незаконных строений

Следить и незамедлительно ликвидировать строения, возведенные на территории Москвы без соответствующей разрешительной документации, поручил мэр столицы Сергей Собянин на очередном заседании президиума правительства Москвы.

Самострои не только искажают архитектурный облик города, они представляют потенциальную опасность для здоровья и жизни граждан. Поэтому в Москве организована работа по выявлению и ликвидации объектов самовольного строительства, сообщили в пресс-службе мэра. В период с 2011 г. инспекторы обнаружили 32 тыс. отдельно стоящих зданий и пристроек, возведенных без согласования и с нарушением строительных норм, общей площадью свыше 10 млн кв. м. Почти половина из них уже демонтирована, в том числе силами владельцев, получивших предписание.

При желании владельцев самостроя, когда есть возможность привести объект в соответствие с градостроительными нормами, помещения легализуют. Также земельные участки, использовавшиеся под нелегальные автостоянки, оборудуют при возможности в бесплатные парковки. Другие территории, освобожденные от самостроя, благоустраивают, создавая там комфортные зоны отдыха, детские и спортивные площадки, зеленые уголки.

В последнее время эффективно бороться с самостроем помогают современные высокотехнологичные инструменты, включая квадрокоптеры и алгоритмы искусственного интеллекта. Благодаря им доля дистанционного выявления новых самовольных построек выросла с 15% до 78%, передает АГН "Москва". На последнем заседании президиума правительства Москвы был представлен список из 11 новых выявленных объектов самостроя. Все они будут снесены.

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