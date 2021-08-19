Чтобы получить хороший урожай в будущем, необходимо потратить немного времени и сил уже сейчас

В конце августа многие огородники приступают к высаживанию озимого чеснока. Однако перед тем, как погрузить зубчики в почву, необходимо провести ряд необходимых мероприятий.

Правила подготовки грунта перед посадкой чеснока

1. Важным нюансом считается обеззараживание будущих грядок. Дело в том, что в почве могут находиться вредные микроорганизмы, которые не позволят вырастить богатый урожай.

Для этого вам понадобится раствор 1% медного купороса. На один квадратный метр земли нужно использовать пять литров средства. Полейте грунт, после чего накройте его полиэтиленом. Через пять дней снимите укрывной материал.

Если вариант с медным купоросом по какой-то причине вам не подходит, разведите специальный раствор на основе марганцовки. В емкость, наполненную 10 литрами воды, бросьте пару кристаллов. Жидкость должна окраситься в ярко-розовый цвет.

2. После проведения процедуры обеззараживания крайне важно внести подкормку. Опытные огородники советуют использовать органические и минеральные удобрения.

На один квадратный метр понадобятся пять килограммов перегноя, 25 граммов калийной соли, а также 30 граммов двойного суперфосфата. Полученную смесь рассыпьте по грядкам, а затем перекопайте почву примерно на три штыка лопаты.

В погожий день полейте почву, накройте ее пленкой и оставьте на две недели. Таким образом питательные вещества быстрее достигнут нижних слоев грунта.

Примечательно, что удобрить грядки можно и естественным путем. Для этого засейте ряды горчицы, овса и гороха. Посадки должны располагаться на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Когда придет время, поместите зубчики озимого чеснока между сидератами.

Ранее "Утро.ру объяснило, зачем сажать озимый чеснок в августе.