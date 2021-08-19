Собянин рассказал о появлении новых зеленых и пешеходных зон в СЗАО

После благоустройства городская среда на северо-западе Москвы станет еще более комфортной и уютной

В Москве продолжаются активные работы по благоустройству территорий. Новые зоны отдыха, спортивные площадки и архитектурные объекты скоро появятся в районах СЗАО. Реализация проектов благоустройства сделает жизнь москвичей на северо-западе города еще более комфортной и уютной, отметил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Жители Северного Тушина уже увидели перемены. Для них обновили пешеходную зону бульвара на Туристской улице: высадили деревья и кустарники, устроили детскую музыкальную площадку и зоны для тихого отдыха, обновили дорожки. Теперь идти к метро "Сходненская" из микрорайонов 3 и 5 стало гораздо приятнее.

В Митине появились новые дорожки в парке между улицей Генерала Белобородова и станцией МЦД-2 Пенягино. Здесь установили лавочки, сделали освещение. Продолжающиеся работы по благоустройству затронут бульварные зоны, связывающие микрорайоны 4, 5, 6 и 7. Там высаживают деревья и кустарники, а для укрытия в часы зноя устанавливают перголы. Совершать прогулки в темное время суток позволят 500 новых светильников.

Любителям прогулок на велосипеде тоже приготовили подарок – существующий веломаршрут продлят до ландшафтного парка "Митино". Для детей и сторонников активного отдыха оборудуют 28 площадок, в том числе для панна-футбола, настольных игр и т.д.

В Строгине работы развернулись очень масштабные: на площади в 4 гектара обновят тротуары, газоны, установят объекты дизайна. Будут благоустроены территории от улицы Маршала Катукова, дома 6, корпуса 2 до Строгинского бульвара, дома 5 и от Строгинского бульвара, дома 4 до Таллинской улицы, дома 7.

Для проведения активного досуга обустроят детские площадки и спортивные комплексы. В сквере между Строгинским бульваром и Таллинской улицей проложат дорожки для катания на самокатах и велосипедах. Организуют зоны для отдыха в тишине.

В Покровском-Стрешневе благоустроят сквер возле театра "Гжель". Это излюбленное место отдыха для местных жителей, однако за свою полувековую историю сквер успел обветшать. Теперь там приведут в порядок газоны и дорожки, высадят деревья и кустарники, разобьют цветники, сделают живую изгородь.

В сквере появится зонирование для комфортных прогулок как родителей с детьми, так и пожилых людей, желающих спокойно подышать свежим воздухом. Для сторонников здорового образа жизни обустроят зону для спортивных занятий, в том числе для воркаута. А в центре сквера у входа в театр установят городские качели.

Изменится сквер и в Хорошево-Мневниках на улице Берзарина. После реконструкции его можно будет использовать не просто как пешеходный маршрут по пути к станции МЦК "Зорге" и станции метро "Октябрьское поле". Здесь станет приятно отдыхать и проводить свободное время. Украшением сквера станет фонтан. На территории появятся новые детские площадки, скейт-парк, площадка для выгула собак.

В Щукине реализуют сразу два проекта благоустройства. Один из них касается парка в районе улиц Маршала Бирюзова и Расплетина. Работы в лесном массиве ведутся с учетом жестких экологических требований и пожеланий жителей. Поэтому растительность там останется такой же разнообразной, а тропинки будут из отсыпаны песком и камнем. В парке также отремонтируют детские и спортивные площадки, площадки для выгула собак.

При этом благоустройство сквера у кинотеатра "Юность" уже завершено. Теперь в местном амфитеатре будут проводить мероприятия на военно-историческую тематике. А станцию МЦК "Панфиловская" со станцией метро "Октябрьское поле" отныне связывает единое пешеходное пространство.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал, какие работы по благоустройству ведутся в 2021 году на востоке и юго-востоке Москвы.