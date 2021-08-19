На конкурс фотографий Москвы для карты "Тройка" поступило более 120 работ

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Более 120 работ поступило в рамках фотоконкурса "Карта “Тройка”: новые достопримечательности Москвы". Лучший снимок будет напечатан на проездных билетах московского транспорта, а его автор получит ценный приз.
Конкурсные работы принимаются до 23 августа 2021 г. включительно. На фотографиях должны быть запечатлены достопримечательности разных районов столицы, созданные в рамках программы благоустройства "Мой район". Перечень объектов для конкурсного фотографирования и полные правила опубликованы на сайте проекта.
Организаторы конкурса отмечают, что пока по популярности у фотографов лидирует парк Северного речного вокзала, открытый после масштабной реконструкции в сентябре 2020 года. На втором месте – экотропа на ВДНХ. На третьем – Овчинниковская набережная.
Сейчас проходит второй конкурс на фото для карты "Тройка". В прошлом году победил Александр Любарский со снимком парка "Ходынское поле" – за него отдали голоса почти 43 тысячи участников проекта "Активный гражданин".
Напоминаем, что сейчас прием заявок продлится до 23 августа. Затем работы будут проверены на соответствие условиям конкурса. Прошедшие проверку фотографии с 30 августа по 20 сентября будут представлены для голосования на портале "Активный гражданин".
Снимок-победитель разместят на карте "Тройка" лимитированного тиража, а его автору вручат сертификат на 50 тысяч рублей на покупку фототехники.
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