К программе "Миллион призов" в Москве присоединились шесть сетей аптек

Там можно будет реализовать баллы, полученные при розыгрыше после онлайн-голосования на выборах-2021

Москвичи, получившие призовые баллы после участия в онлайн-выборах 17 – 19 сентября, смогут потратить их на покупку лекарств и косметических средств в аптеках шести столичных сетей, присоединившихся к программе "Миллион призов".

В рамках акции "#ВыбираемВместе" программы "Миллион призов" москвичи могут выиграть по 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч баллов, которые предлагается обменять на товары партнеров программы, в том числе продукты, одежду, обувь, косметику, изделия для детей, ювелирные украшения, блюда и напитки в ресторанах и пр. Один балл равен одному рублю. При желании, баллы можно перечислить в благотворительные организации.

В рамках акции разыграют более 250 тысяч сертификатов с баллами, а также автомобили и однокомнатные квартиры в Москве.

Розыгрыш будет проводиться среди москвичей, принявших участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму 17-19 сентября 2021 года. Подать заявку для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) необходимо до 13 сентября.