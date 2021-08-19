Обычный продукт сослужит вам хорошую службу

Наверняка каждая хозяйка замечала, что после каждой стирки качество вещей ухудшается. Они начинают выцветать или же вовсе не отстирываются. Расскажем, как избавиться от этой распространенной проблемы.

Куда всыпать соль

Данный продукт необходимо добавлять в отдел для кондиционера. Слишком много соли всыпать не надо.

Когда наступит время для полоскания белья, соль попадет в барабан и раскроет все свои полезные качества.

Также можно всыпать ингредиент непосредственно в сам барабан. Эффект будет чуть менее заметным, чем от предыдущего метода.

Зачем добавлять соль при стирке

Во-первых, соль помогает убрать остатки стирального порошка с вещей. Благодаря этому одежда не будет неприятно пахнуть бытовой химией. Кроме того, исключается риск возникновения аллергии у людей со слишком чувствительной кожей.

Во-вторых, пищевой продукт поможет сохранить свежий внешний вид белья. Ведь после многочисленных стирок цветные вещи склонны к потускнению.

В-третьих, соль способствует более быстрому высыханию одежды. Если летом белье можно вывесить на улицу, и оно быстро высохнет под солнечными лучами, то в зимний период этого сделать не получится. Чтобы надолго не занимать батареи, воспользуйтесь данным лайфхаком.

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