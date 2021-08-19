Москвичи активнее включились в программу по сбору вторсырья

За полгода на переработку отправлено почти полмиллиона тонн отходов

Москвичи стали ответственнее подходить к вопросу разделения мусора и отправке на переработку отходов, которым можно дать вторую жизнь. С из помощью в первом полугодии 2021 г. было собрано и переработано 482 тысячи тонн вторсырья. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

Программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Во дворах оборудовали контейнерные площадки, где установили свыше 60 тысяч специальных контейнеров, вывоз мусора из которых стали осуществлять мусоровозы с соответствующей цветовой индикацией.

"Главная задача, которую мы поставили на первом этапе, - сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным. Именно поэтому была выбрана простая двухконтейнерная система. Результаты программы свидетельствуют о том, что она интересна и полезна москвичам, они готовы активно участвовать в ее реализации",

- рассказал заместитель Петр Бирюков.

На сегодняшний день Москва лидирует среди российских регионов по внедрению и реализации экологической повестки. В целом за 2020 г. за счет организации раздельного сбора мусора на переработку было отправлено более 855 тысяч тонн вторсырья. Ожидается, что в текущем году этот показатель достигнет не менее 1 млн тонн.

Ранее Москва вошла в ТОП-3 рейтинга мегаполисов мира по уровню привлекательности для жителей по версии Boston Consulting Group (BCG). Столица России получила высший балл по комфортности среды.

