Москва отдельно наградит своих призеров Олимпиады-2020

Москва отдельно наградит своих призеров Олимпиады-2020
Фото В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / mos.ru
Премии получат спортсмены и их тренеры

Спортсмены из Москвы, завоевавшие призовые места на летней Олимпиаде в Токио, будут удостоены специальной премии столичного правительства. Соответствующее решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Олимпийские чемпионы – фехтовальщицы Софья Великая и Ольга Никитина, гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Виктория Листунова, теннисист Андрей Рублев, борец Муса Евлоев и участницы команды по синхронному плаванию Светлана Колесниченко, Светлана Ромашина, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Полина Комар, Александра Пацкевич, Марина Голядкина получат по 4 млн рублей.

За "серебро" московским спортсменам выпишут премию в размере 2,5 млн рублей, бронзовые медалисты будут удостоены премии по 1,7 млн рублей. Наставники и тренеры призеров ОИ-2020 также будут отмечены премиями в размере 50% от указанных сумм.

В общей сложности спортсмены из Москвы принесли в копилку российской команды 28 медалей: 7 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых медалей. Всего россияне завоевали на Играх в Токио 71 медаль, из них 20 высшей пробы.

Олимпиада – 2020 проходила в Японии с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

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Фото: Wang Yuguo/XinHua/www.globallookpress.com Фото: Xu ZijianXuZijian/XinHua/www.globallookpress.com Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
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Источник: www.mos.ru
Николай ВИКТОРОВ

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