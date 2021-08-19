Москвичи выбрали название для новой станции Большой кольцевой линии

Голосование проходило на портале "Активный гражданин"

Лучшим названием для новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) будет "Нагатинский затон". Так решили москвичи, высказывавшие свое мнение на портале "Активный гражданин".

Название "Нагатинский затон" непосредственно связано с именованием района, где она строится, поэтому 46,89% участников голосования поддержали именно этот вариант. За название "Корабельная", предложенное в связи с тем, что новая станция откроется поблизости от территории бывшего судостроительного завода, проголосовали 27,2% респондентов. Вариант "Речная" одобрили 16,42%. Всего своем мнение высказали 182 тысячи москвичей, многие при этом предложили свои варианты.

Новая станция появится на участке БКЛ "Нижегородская" – "Каширская" в 2022 году. Всего в составе Большого кольца будет 31 станция. Окончание строительства запланировано на 2023 год. По оценке мэра Москвы Сергея Собянина, запуск БКЛ будет сравним с революцией – настолько изменится жизнь москвичей, которые сейчас вынуждены с окраин ехать почти до центра города, чтобы сделать пересадку с одной радиальной линии метро на другую.