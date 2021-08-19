Некоторые растения избавят от необходимости постоянно покупать семена

Когда наступает осень, огородники спешат перенести некоторые культуры в дом из огорода. По весне их вновь высаживают в открытый грунт. Подобный "круговорот" способны обеспечить пять растений.

Помидоры

Помидоры – это одна из культур, которая при неблагоприятных погодных условиях может спокойно расти на подоконнике в горшке. Однако здесь есть небольшой нюанс – спустя некоторое время пасленовые сильно разрастутся – как в длину, так и в ширину. Поэтому им нужно как можно больше места.

Перцы

Перцы могут расти в квартире круглый год. В отличие от помидоров они не заполонят собой много пространства. Хозяйки получат приятный бонус в виде свежих плодов и зимой, которые можно использовать при готовке.

Зеленый лук

Как только начнутся заморозки, пересадите в горшок лук. До наступления нового сезона он будет радовать вас сочной зеленью.

Базилик

Базилик – одна из самых популярных приправ у хозяек. Для этой цели как правило используются нижние листочки растения. Как только вы увидели, что побеги культуры оголились, проведите обрезку – избавьтесь от 2/3 куста. В скором времени зелень вновь станет пышной.

Мята

В конце лета-начале осени желательно перенести мяту в дом. Это – отличная добавка к чаю. Как приятно сидеть в теплой квартире, смотреть из окна на заснеженные пейзажи и потягивать ароматную жидкость из кружки.

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