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Белорусский Госпогранкомитет отреагировал на обвинение Литвы в нарушении пограничниками государственной границы.
В Минске указали на то, что Вильнюс не предоставил никаких объективных свидетельств нарушения.
"Это говорит о необоснованности выдвинутых обвинений и попытке провокации",
– уточняется в официальном заявлении.
Офицер Лидского пограничного отряда Василий Семенчуков также добавил, что пограничники своими действиями пытались предотвратить нелегальный переход беженцев на территорию Республики, пишет "МИР24".
Напомним, что накануне Литва зафиксировала нарушение границы белорусскими силовиками, обвинив соседей в очередной провокации.
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