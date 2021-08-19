Простые хитрости помогут вырастить крупные клубни

Многие огородники любят сеять свеклу в осенний период. Такой подход к организации работ на огороде обеспечивает дачников ранним урожаем. Однако при зимнем посеве необходимо следовать определенным правилам.



Стоит отметить, что подзимние посевы благоприятно сказываются на качестве овощей. Во-первых, в такой период семена естественным образом закаляются, а значит растение будет реже болеть.

Также посаженная осенью свекла более стойко отреагирует на возможные похолодания весной. Более того, посадка культур осенью высвободит время в весенний период – с наступлением тепла у дачников традиционно появляется много забот на огороде.

Правила посадки свеклы под зиму

В первую очередь, стоит обратить внимание на сорт свеклы. Нужно подбирать тот, который подходит для посадки осенью.

Стоит отметить, что выделять много грядок на посадку свеклы осенью не следует. Выращенные овощи не смогут долго храниться, такие клубни нужно будет съесть летом.

Сеять свеклу нужно в октябре-ноябре. К этому времени температура земли как раз опустится до +2°. При этом температура воздуха должна быть на уровне примерно 0°.

Свеклу нужно сажать на возвышенном участке, на который падает много солнечного света. Отличным вариантом будет посеять свеклу на грядках, где ранее росли кабачки, огурцы или лук. А вот после морковки или капусты свеклу сажать не стоит – богатого урожая в этом случае не будет.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как вырастить сладкую морковь и свеклу.