Мероприятие провели организаторы программы "Миллион призов"

У жителей столицы появилась замечательная возможность обзавестись квартирой в Москве. Розыгрыш жилых метров проведут между участниками дистанционного электронного голосования. Данный проект реализуется силами организаторов программы "Миллион призов".

Недавно россиянам уже показали одну из квартир, которая примет участие в розыгрыше. Сообщается, что квартиры расположены в разных районах российской столицы. При этом все призовые лоты находятся в новостройках. Известно, что всего среди москвичей будут разыграны 100 автомобилей и 20 квартир.

Для того чтобы попытать свою удачу и поучаствовать в проекте, нужно всего лишь пройти регистрацию для онлайн-голосования. Данную процедуру необходимо выполнить до конца дня 13 сентября. Сам же выборный процесс в нашей стране назначен на период с 17 по 19 сентября.

Организаторы мероприятия проведут розыгрыши 18-го, 19-го и 20 сентября. Узнать, кто станет счастливыми обладателями машин или квартир, можно будет на канале "Москва 24".

Также участники акции смогут получить призовые баллы, которые можно будет потратить в компаниях-партнерах программы.