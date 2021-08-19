Москвичам показали квартиры, которые разыграют на онлайн-голосовании в Москве

Москвичам показали квартиры, которые разыграют на онлайн-голосовании в Москве
Фото: www.pixabay.com
Мероприятие провели организаторы программы "Миллион призов"

У жителей столицы появилась замечательная возможность обзавестись квартирой в Москве. Розыгрыш жилых метров проведут между участниками дистанционного электронного голосования. Данный проект реализуется силами организаторов программы "Миллион призов".

Недавно россиянам уже показали одну из квартир, которая примет участие в розыгрыше. Сообщается, что квартиры расположены в разных районах российской столицы. При этом все призовые лоты находятся в новостройках. Известно, что всего среди москвичей будут разыграны 100 автомобилей и 20 квартир.

Для того чтобы попытать свою удачу и поучаствовать в проекте, нужно всего лишь пройти регистрацию для онлайн-голосования. Данную процедуру необходимо выполнить до конца дня 13 сентября. Сам же выборный процесс в нашей стране назначен на период с 17 по 19 сентября.

Организаторы мероприятия проведут розыгрыши 18-го, 19-го и 20 сентября. Узнать, кто станет счастливыми обладателями машин или квартир, можно будет на канале "Москва 24".

Также участники акции смогут получить призовые баллы, которые можно будет потратить в компаниях-партнерах программы.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

На стройку "Северного потока-2" вернулись иностранцы

Раньше это было невозможно из-за санкций США

Байден в речи об Афганистане послал тайный сигнал Украине - СМИ

Властям Незалежной хозяин Белого дома преподал урок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей